WBA, IBF ve IBO Ağırsıklet Dünya Şampiyonu Anthony Joshua ve WBO kemerinin sahibi Joseph Parker kemer birleştirme maçına çıktı. Türkiye saati ile 00.15'te başlayan maç 12 raund sürdü. Kariyerinde ilk defa 12. raundu gören Anthony Joshua, yenilgisiz rakibine mağlubiyeti yaşattı.

Anthony Joshua ilk kez bir maçta 12. raundu gördü ve Joseph Parker ayakta kalmayı başardı. Resmi karar sonrasında karşılaşmanın kazananı Anthony Joshua oldu. Anthony Joshua, Joseph Parker'ı puanla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerinin sahibi oldu.

Anthony Joshua, ilk kez bir maçta 12. raundu gördü ve çıktığı 21 maçta 20'si nakavt olmak üzere 21 galibiyet aldı. Joshua, kariyerinde ilk defa puanla maçı kazanırken, Joseph Parker ise kariyerinin ilk mağlubiyetini aldı.