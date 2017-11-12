Antibiyotiğe yılda 1.5 milyar TL

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı ilaç Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye’nin antibiyotik kullanımında Avrupa’da birinci sırada olduğunu söyledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İsmail Balık, “Yılda 250 milyon kutu civarında antibiyotik kullanılıyor. Bu 1.5 milyara mal oluyor. yazılan her üç reçetenin birinde antibiyotik var” dedi.

Antibiyotik

Prof. Dr. İsmail Balık

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı ilaç Derneği