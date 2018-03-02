Son dönemde hastalıkların, salgınların artması, uzun süren grip, soğuk algınlığı, viral enfeksiyonlar bizi kış boyunca uğraştırıyor. Virüslerin daha dirençli hale gelmesiyle hastalıklar daha da uzun sürmeye başladı. Uzayınca da insanlar hızlıca toparlamak için uygun olmasa bile antibiyotik kullanmaya, bazı doktorlar da daha sık antibiyotik yazmaya başladılar. Bu da en önemli organlarımızdan olan bağırsakların düzenini fena halde bozdu.
Bu konuda artık çok fazla çalışma yapılıyor. Televizyonda kamu spotu görüyorsunuz, eczaneden gidip kafanıza göre antibiyotik alamıyorsunuz. Doktorlar da bu konuda daha dikkatliler. Umarım herkes aynı hassasiyeti gösterir. Ama sadece antibiyotik kullanmamak da yeterli değil, artık hastalıklara karşı korunmak, güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotik hayatımızda olmalı ve artmalı.
‘AMAÇ SAĞLIKLI GIDALARLA BULUŞMAK’
EVDE yoğurt, kefir ve peynir yapabilmemiz için mayalar çıktı. Dün öğrendim ki artık evde bebek yoğurdu bile yapabileceğiz. Maysa Gıda’nın Genel Müdürü Nurdan Baloğlu, ilk etapta peynir, probiyotik yoğurt, kefir ve maya setlerini piyasaya çıkaracaklarını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
‘YARARLI BAKTERİLERİN FARKINA VARILDI’
“Amacımız herkesi kolay ve pratik yapabileceği sağlıklı gıdalarla buluşturabilmek. Özellikle yoğurdumuzun içeriğinde bulunan sağlık kaynağı olan probiyotiğin öneminin farkındayız. Toprakla uğraşmıyor olmamız, doğadan uzaklaşmamız bizi probiyotiklerden de uzaklaştırdı. Şehirleşme ve nüfus artışı nedeniyle bu kaçınılmaz bir süreçti. Ama insanoğlu yararlı bakterilerin farkına vardı. Antibiyotik çağı bitti! Probiyotik çağı başlıyor. Bugün probiyotiklerin kanser tedavisinde dahi kullanılabileceği konusunda çalışmalar yapılmakta. Ama insanlar probiyotiği ilaç olarak almak istemiyorlar. Evde yoğurt yaparken probiyotikli maya kullanımı sayesinde doğal yollarla alamadığımız probiyotiği de almış oluyoruz.” Bu, sağlıklı beslenmeyi önemseyen herkes için iyi bir haber.
Bu arada evde peynir ve çikolata yapmak için de setler hazırlamışlar. Hemen deneyeceğim.
ÇAĞLA ŞIKEL’LE BİRLİKTE YOĞURT YAPTIK
Ben sosyal medyada sürekli paylaşıyorum, evde yoğurt yapıyorum hemen fotoğrafını çekip “Hadi siz de yapın” diyerek hatırlatıyorum. Evde bebek olunca daha hassas oluyor insan ama aslında hepimiz için geçerli bu. Günlük sütten fırında yaptığım yoğurtla mutluyum. Evde kefir ve peynir yapanlar da var.
Gün geçtikte evde eskisi gibi sağlıklı malzemelerle bir şeyler yapmak insanların daha çok hoşuna gitmeye başladı. Dün evde bir markanın toplantısı vardı, Çağla Şıkel’le beraber yoğurt yaptık. Daha önce yaptığı kefiri, frambuazla blender’dan geçirip bize ikram etti.
NASIL DAHA ÇOK PROBİYOTİK ALIRSINIZ?
- Her gün 2 kâse yoğurt yiyin.
- Her gün 1 bardak kefir için.
- Haftada 2-3 gün çok tuzlu olmayan turşu yiyin.
- Gerekiyorsa ilave probiyotik kullanın. (Eczaneden alın.)
- Haftada 1 gün boza için.
- Sirke kullanın.
- Her gün peynir yiyin.
EVDE NASIL YOĞURT YAPILIR?
Ben nasıl yapıyorum anlatayım hemen. Günlük cam şişede organik süt alıyorum. Sütü biraz ısıtıyorum. Parmağınızla ucundan sıcaklığına bakın, serçe parmağınızı sokabileceğiniz kadar sıcak olması yeterli. Kaynatmanıza gerek yok.
Sonra 1 kaşık yoğurtla sütün içinden aldığım sütü karıştırıp tenceredeki süte boşaltıyorum. Tencerede bırakmıyorum, minik cam kavanozlara koyuyorum ve fırına veriyorum.
Fırında 45-50 derecede, 4-5 saat yeterli oluyor. Akşam üzeri eve gidince yapıyor, gece yatmadan da ağzını kapatıp buzdolabına koyuyorum. İşte bu kadar kolay! Üşenmeyin, siz de evde organik yoğurt yapın.
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