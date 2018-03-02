Gaziantep'te 10 yaşından bu yana antika saat tamirciliği yapan 61 yaşındaki Ökkeş Altunbaş, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürüyor. AA'nın haberine göre, küçük yaşlarda öğrendiği mesleğini oğulları Mehmet (41), Vedat (34) ve Şahin'e (31) de öğreten Altunbaş, oğullarının her birine de dükkan açtı. Altunbaş, iş yerlerinde usta-çırak ilişkisi içerisinde davrandığı oğullarıyla yarım asırdır mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ökkeş Altunbaş, saat tamirciliğini vefat eden abisinden öğrendiğini belirtti. Mesleğini oğullarına da öğrettiğini dile getiren Altunbaş, "Bu mesleği aile olarak sürdürüyoruz. Ben de bu işi 10 yaşından beri yapıyorum. Hem okula giderdim hem de çıraklık yapardım. Daha sonra bu mesleği çocuklarıma aktardım. Çocuklarımın hepsinin dükkanı var. Hepsi de işlerini çok güzel yapıyorlar. Hem antika saat satıyorlar hem de tamir ediyorlar" dedi.
Altunbaş, saat tamirciliğinin "altın bilezik" olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: "Oğullarıma 'Nereye giderseniz gidin bu mesleği yaparsınız.' diyorum. Evlatlarıma severek bu mesleği öğrettim. Çok şükür onlar da öğrendi. Onlar, evde oğlum ama iş yerinde çırağım. Onlara çırak gibi değil de oğlum gibi davransaydım bu seviyeye gelemezlerdi. Onları çok seviyorum, her zaman onların arkasındayım. Bilmedikleri iş olduğunda bana gönderirler, ben yaparım. Müşterilerin yanında bana 'usta' derler."
"Hem ustamız hem de babamız"
Unutulmaya yüz tutmuş mekanik saat tamirciliğini severek yaptığını aktaran Altunbaş, "Bu mesleği neredeyse yapan kalmadı. İnsanlar, saatlerini tamir ettirmektense yenisini alıyor. Şimdi hangi dükkana giderseniz gidin çırak bulamazsınız. Bu yüzden çocuklarımın bu mesleği sürdürmesi beni çok mutlu ediyor. İnsanlar bana gelip, 'Çok güzel evlatlar yetiştirmişsin.' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.
Mehmet Altunbaş da babasının mesleklerini ince ayrıntısına kadar öğrettiğini söyledi.Babasının kendilerine dükkan da açtığını aktaran Altunbaş, "Bizler de onu hiç üzmedik, onun yolundan gittik. Bu işi devam ettirelim istedik. Çoğu insan bu mesleği bırakıp başka sektörlere gitti" dedi.
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