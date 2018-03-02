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Altunbaş, saat tamirciliğinin "altın bilezik" olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: "Oğullarıma 'Nereye giderseniz gidin bu mesleği yaparsınız.' diyorum. Evlatlarıma severek bu mesleği öğrettim. Çok şükür onlar da öğrendi. Onlar, evde oğlum ama iş yerinde çırağım. Onlara çırak gibi değil de oğlum gibi davransaydım bu seviyeye gelemezlerdi. Onları çok seviyorum, her zaman onların arkasındayım. Bilmedikleri iş olduğunda bana gönderirler, ben yaparım. Müşterilerin yanında bana 'usta' derler."