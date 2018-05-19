Antofagasta - CD Everton maçı ne zaman?

Antofagasta ve CD Everton, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Antofagasta 22 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken CD Everton 8 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Antofagasta, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. CD Everton, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Antofagasta kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, CD Everton sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Antofagasta son haftadaki O Higgins müsabasında 0-0 berabere kaldı.

CD Everton, Palestino karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Antofagasta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Antofagasta, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

CD Everton, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CD Everton 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.