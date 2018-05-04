Antofagasta - Deportes Temuco maçı istatistikleri

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Antofagasta, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Deportes Temuco takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 19 puanlı Antofagasta 6. sırada bulunuyor, Deportes Temuco 7 puana sahip ve 16. sırada. Antofagasta son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportes Temuco, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 398 kodlu maçı oynayanlar; Antofagasta galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.00, Deportes Temuco galibiyet oranı 4.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Antofagasta son hafta oynanan CD Everton maçında 0-3 kazandı.

Deportes Temuco ise Universidad Catolica karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Antofagasta, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Deportes Temuco ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportes Temuco, 3 gol atarken 8 gol yedi.