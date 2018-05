Antwerp - AS Eupen düellosu

Antwerp ve AS Eupen, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 11 puanlı Antwerp 2. sırada bulunuyor, AS Eupen 8 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. AS Eupen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 496 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Antwerp kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, AS Eupen sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Antwerp önceki hafta Anderlecht mücadelesinde 2-1 yenildi.

AS Eupen ise Mouscron Peruwelz maçında 4-0 kazandı.

Antwerp, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

AS Eupen, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AS Eupen 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.