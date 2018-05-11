Antwerp - St Truiden maçı heyecanı

Antwerp ve St Truiden, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Antwerp 14 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken St Truiden 13 puanda ve 3. sırada. Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. St Truiden, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Antwerp kazanır 0.00, berabere biter 0.00, St Truiden kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Antwerp son haftadaki Anderlecht müsabasında 2-1 yenildi.

St Truiden ise Club Brugge karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Antwerp, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 6 gol yedi.

St Truiden, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. St Truiden, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.