Anyang - Busan I Park maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 2 maçında Anyang ile Busan I Park, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. Anyang 10 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Busan I Park 21 puanda ve 4. sırada. Anyang, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Busan I Park, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 453 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anyang kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Busan I Park sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Anyang son haftadaki Suwon City müsabasında 4-0 yenildi.

Busan I Park, Korean Police karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Anyang, 8 gol attı ve 13 gol yedi.

Busan I Park, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Busan I Park, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.