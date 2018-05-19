Anyang - Gwangju maçı rakamları

Anyang ve Gwangju, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Anyang 3 puanla 10. sırada, Gwangju 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Anyang, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gwangju, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 353. İddaa'da Anyang kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gwangju kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Anyang önceki hafta Suwon City mücadelesinde 2-1 yenildi.

Gwangju ise Korean Police karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Anyang, 3 gol attı ve 11 gol yedi.

Gwangju, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gwangju 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.