Anyang - Seoul E-Land maçı rakamları

Anyang ve Seoul E-Land, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. 6 puanlı Anyang 10. sırada bulunuyor, Seoul E-Land 13 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Anyang, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Seoul E-Land, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 361 kodlu maçı oynayanlar; Anyang galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seoul E-Land galibiyet oranı 0.00.

Anyang son haftadaki Suwon City müsabasında 4-0 yenildi.

Seoul E-Land ise Bucheon 1995 maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Anyang, 6 gol attı ve 13 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.