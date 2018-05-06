Anzhi - Terek rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Anzhi, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Terek takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Anzhi 24 puanla 14. sırada, Terek 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Anzhi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Terek son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 627 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anzhi kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Terek sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Anzhi önceki hafta Arsenal-Tula mücadelesinde 1-0 yenildi.

Terek ise Lokomotiv Moscow karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Anzhi, 18 gol attı ve 23 gol yedi.

Terek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Terek, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.