Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenecek olan Intel Extreme Masters Dünya Şampiyonası’nda, AOC’nin yeni Gaming Monitor ürün grubu ilk kez ortaya çıkacak. Artık bir ritüel haline gelen IEM Katowice etkinliği ile e-spor hayranlarına ev sahipliği yapacak. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Dünyanın en iyi 16 profesyonel CS:GO takımı 500 bin dolarlık ödül havuzundan, büyük payı koparmak için yarışacak. Bunun yanı sıra ziyaretçiler AOC’nin standında G2 takımını ziyaret edebilirler. Burada G2 profesyonelleriyle kısa bir tanışarak 2-6 Mart tarihleri arasında imza oturumlarına katılabilirler.

Bu etkinlikte ortaya çıkacak ürünler arasında yeni AG352UCG6 Black Edition ve 35 inçlik modeli öne çıkıyor. Tamamen siyah olan bu özel model, 120 Hz yenileme oranına ve UWQHD (3440 1440 piksel) çözünürlüğe sahip. Dahili G-SYNC desteği sayesinde, AG352UCG6 Black Edition modeli, görselleri NVIDIA GPU’lar ile kusursuz bir uyum içerisinde sunarak girdi gecikmesini ve ekran tutukluğunu ortadan kaldırmayı garantiliyor.

Yeni bir takım

Renault ve Renault Sport Racing, güçlerini Team Vitality ile birleştirerek Renault Sport Team Vitality’yi kurdu. Takım, 25 milyondan fazla oyuncuya sahip otomobil sporu oyunu olan Rocket League Championship Europe’un yeni sezonunda yer alıyor. Takımın liderliğini Philip Paschmeyer, Victor Locquet ve Sandro Holzwarth yapacak.

Renault markası, ayrıca League of Legend ve FIFA turnuvalarında oyuncuların ekip kıyafetlerinde yer alarak bu alanda Adidas, Omen by HP, Volvic ve Canal+ gibi büyük markalarla aynı kategoride yer almış oluyor.

Renault Grubu Global Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama İletişim Departmanı Başkan Yardımcısı Bastien Schupp, ‘‘Bu ortaklık, bize yepyeni genç bir kitleyle iletişim kurma anlamında olağanüstü bir fırsat sunuyor. Vitality’nin e-spor vizyonu ve uzmanlığı ile motor sporlarındaki başarılı geçmişimizi bir araya getirmek harika bir ortaklık olacak. E-spor parlak ve umut verici bir geleceğe sahip. Genç oyuncularla iletişim kurmak için sabırsızlanıyoruz’’ dedi.