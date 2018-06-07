" AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" Yüz binlerce kişi Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya kilitlendi. Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için AÖF sınav sonuçları bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26-27 Mayıs AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sonuçları için herhangi bir duyuru da yayınlanmadı. Açıköğretim Fakültesi en son Twitter üzerinden 3 ders uyarısı yaptı.

— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) June 7, 2018

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:10:00

Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:15:00

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN PUAN NASIL HESAPLANIR?

Yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00 ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakülte sisteminden ekstra artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir.

Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir.

AÖF not sistemi

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

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