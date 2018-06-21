AÖF 3 ders sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanınıyor. AÖF 3 ders sınavına kimler girebilir?

AÖF 3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

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Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.

SINAV MERKEZİ TERCİH SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin AÖF sisteminde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları Fakülte tarafından yapılacak.

Öğrenciler üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 22-23 Haziran 2017 tarihlerinde TC kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10-19 (10 Hat) nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler.

Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadır.

AÖF 3 DERS SINAVI MERKEZLERİ