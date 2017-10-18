Dikey Geçiş Sınavı'na katılan ve ardından tercih döneminde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni ( AÖF) tercih eden adaylardan bazıları yerleştirilmesine rağmen kayıtlarını gerçekleştiremedi. AÖF DGS kaydını yapamayan adaylar merakla "AÖF DGS ek kayıt yapılacak mı?" diye araştırıyor. Peki AÖF DGS ek kayıt yapılacak mı? AÖF DGS ek kayıt ne zaman?

AÖF DGS EK KAYIT YAPILACAK MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nın ardınan tercih sürecinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden ve bu yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylardan bazıları kayıtlarını gerçekleştiremedi.

AÖF DGS kayıtları, 10 Ekim 2017 tarihinde alınmaya başlandı ve 13 Ekim 2017 tarihinde sona erdi. Bu 3 günlük süreçte AÖF DGS kaydını yapamayan adaylar, yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmadıkları için AÖF'te eğitim göremeyecekler.

Kaydını yapamayan adaylar şimdi merakal "AÖF DGS ek kayıt yapılacak mı?" diye araştırmaya başladı. Ancak konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğer Anadolu Üniversitesi'nden AÖF DGS kayıtları için ek süre verilirse kayıtlar açılacak ve AÖF DGS kaydını yapamayan adaylar kaydını gerçekleştirebilecek. Ancak AÖF DGS kayıtları için ek süre tanınmadığı takdirde kayıt yapamayan adayların önümüzdeki yılı beklemesi gerekecek.

aöf

AÖF DGS

AÖF DGS ek kayıt