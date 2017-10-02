AÖF DGS kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı için yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Açıköğretim Fakültesi'ni kazanan adaylar merakla AÖF DGS kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki DGS açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? DGS AÖF kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

DGS AÇIKÖĞRETİM (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin DGS yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni kazanan adaylar, merakla kayıt tarihlerini araştırmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikey Geçiş yaparak Anadolu Üniversitesi'ni kazanan adaylar için kayıt tarihi henüz belirlenmiş durumda değil. Kayıt tarihleri belli olduğunda Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş kayıtlarında gerekli olan belgeler;

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

Not Durum Belgesi

İnternet Başvuru Belgesi

AÖF DGS kayıtları ilk olarak internetten başvuru yapılarak başlayacak. Adaylar, internet başvurusunu tamamladıktan sonra başvuru belgesini çıkartacak.

Öğrenci Bilgi Formu

Ardından ikinci işlemler için AÖF kayıt bürosu devreye girecek. Başvuru belgesini internetten dolduran adaylar, başvuru belgesini siyah tükenmez kalemle imzalayacak ve kayıt esnasında AÖF bürosuna teslim edecek.

Başvuru formu, AÖF büro personeli tarafından onaylanacak ve adaya geri teslim edilecek. Adaylar, kayıtlarını tamamen yapana kadar ve öğrenci kartına sahip olana kadar bu belgeyi öğrenci olduğunu kanıtlamak için kullanacak.

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBBİS) öğrenim durumu bilgileri ile erkek adayların Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorgulanan askerlik durumuna ilişkin bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun Bilgisi” ne ulaşılan adayların kayıtları, öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Sağlık Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıracak adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Adaylar, öğrenim belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptırılacaktır. Bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

Diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilirler.

Askerlik Durum Belgesi

1979 (dâhil) ile 1995 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayların askerlik durumları sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adayların kayıtları belge istenmeden yapılacaktır. “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adaylar ise askerlik şubesine yönlendirilecekler ve askerlik şubesinden aldıkları belgeye göre kayıtları yapılacaktır. Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir.

Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır.

Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.

Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.

Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.

Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak Askerlikle İlişiksiz Belgesini vermek zorundadırlar.

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci Durum Belgesi verilememektedir.

Not Durum Belgesi

DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında yerleşen adaylar önlisans mezuniyetine ait Not Durum Belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisini kayıtlar anında AÖF Bürosuna mutlaka teslim edeceklerdir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış Not Durum Belgesinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Not Durum Belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar Not Durum Belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

Not Durum Belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

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