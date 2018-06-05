26-27 Mayıs'ta Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi final sınavının sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz hafta AÖF sınav soru ve cevapları yayınlanmıştı. Şimdi ise AÖF sınav sonuçları merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu mu? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 26-27 Mayıs'da uygulanan AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçlar sınavdan sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre 2018 AÖF bahar dönemi ara sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

AÖF soru ve cevapları açıklandı. Online sorgulama yapmak için bu talimatları uygulayabilirsiniz. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF NEDİR?

Açık Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

Öğrenci Merkezlidir.

Fırsat eşitliği sunar.

Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.

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