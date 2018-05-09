AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 2018 AÖF Bahar dönemi final sınavının ardından başarılı olan öğrenciler yaz tatili sonunda bir üst dönem derslerini almaya kazanacak. Peki AÖF akademik takviminde final sınavları için hagi tarihler belirlendi? İşte detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2018 AÖF akademik takvimine göre, vize sınavı 14 - 15 Nisan'da yapılan AÖF bahar döneminin final sınavları 26 - 27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınavına girerken, öğrencilerin yanında bulundurması zorunlu olan üzerinde sınav giriş yerlerini gösteren belgeler, AÖF tarafından her sınav öncesi açıklanıyor. AÖF final sınavı için giriş yerlerini gösteren belgelerin önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.

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