Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ikinci üniversite kayıt süresi uzatıldı. 18 Eylül'de sona eren kayıtları, kayıt yapamayan öğrenciler için yeniden işleme alındı. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte cevabı...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR? 2017

Anadolu Üniversitesi, 5-18 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci üniversite kayıt süresini uzattı. Buna göre AÖF ikinci üniversite kayıtları 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek.

İnternet üzerinden başvurular, http://aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonundaki İkinci Üniversite bağlantısından veya http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden, kayıt işlemleri ise AÖF bürolarından yaptılabilecek.

Adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.



Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor.

İnternet başvurusu sonunda dökümü alınacak belgeler

* İnternet Başvuru Belgesi - Öğrenci Bilgi Formu

* Başvuru ve Kayıt Bilgileri

* Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi