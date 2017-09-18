Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yapmak isteyen binlerce öğrenci, merakla AÖF kayıt tarihlerini ve aynı zamanda AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Konuyla ilgili tüm tarih detayları ise AÖF'ün internet sitesinden açıklandı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?
AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin ve üniversite adaylarının büyük merakla beklediği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri, AÖF'ün internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde duyuruldu. İşte Andolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ve kayıt yenileme tarihi...
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AÖF - İKİNCİ ÜNİVERSİTE
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yapılarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde İkinci Üniversite eğitimi alınmaktadır.
Anadolu Üniversitesi AÖF İkinci Üniversite kayıt tarihi: 5 Eylül 2017 - 6 Ekim 2017
AÖF - YATAY GEÇİŞ
Yatay geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisar ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını gerçekleştirerek Anadolu Üniversitesi bünyesinde Yatay Geçiş yaparak eğitim alabilirler.
Anadolu Üniversitesi AÖF Yatay Geçiş kayıt tarihi: 12 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017 (sona erdi)
AÖF - SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA
Açıköğretim Fakültesi Sağlık Lisans Tamamlama bölümlerine YÖK tarafından yerleştirilen adaylar, başvuru tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirerek Anadolu Üniversitesi bünyesinde sağlık lisanslarını tamamlayabilirler.
Anadolu Üniversitesi AÖF Sağlık Lisans Tamamlama kayıt tarihi: 18 Eylül 2017 - 25 Eylül 2017
AÖF - ÖSYS YENİ KAYIT
ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler, ANADOLUYÖS ile kayıt hakkı kazananlar ve orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar kayıtlarını yaparak Anadolu Üniversitesinde eğitim görebilirler.
Anadolu Üniversitesi AÖF ÖSYS Yeni Kayıt tarihi: 19 Eylül 2017 - 25 Eylül 2017
AÖF - KAYIT YENİLEME
Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim, İktisat veya İşletme fakültelerinde kayıtlı olan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeleri için kayıt yenileme tarihinde ders ekle-sil işlemlerini tamamlayarak Güz Dönemi için eğitimlerini sürdürebilirler.
Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Yenileme tarihi: 26 Eylül 2017 - 6 Ekim 2017
AÖF - DİKEY GEÇİŞ
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na katılan adaylar, tercihlerini gerçekleştirdikten sonra Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir programa yerleştirildiyse, Anadolu Üniversitesi'ne kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir ve eğitimine başlayabilir.
Anadolu Üniversitesi AÖF Dikey Geçiş kayıt tarihi: 25 Eylül 2017
AÖF - YATAY GEÇİŞ
Yatay Geçiş kapsamında Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İşletme veya İktisat Fakültelerinden birine kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, başvurularını yaparak Anadolu Üniversitesi için kayıt işlemlerini başlatmış olacaktır.
Anadolu Üniversitesi AÖF Yatay Geçiş kayıt tarihi: 12 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017 (sona erdi)
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