Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) 2017-2018 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından sonuçlarını öğrenen öğrencilerden mezun olabilmek için ikinci döneme kayıt yaptıracak olanlar kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme 2018 bahar dönemi ne zaman? AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2018 AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri...

2018 AÖF KAYIT YENİLEME BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN?

Eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam ettiren öğrenciler 2. dönem AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. AÖF mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak açıklandı.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2018

AÖF kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler bahar dönemi yapılacak sınavları da şimdiden araştırmaya başladı. Kayıt yenileme işlemlerinin ardından bahar dönemi ara sınavı (vize) ve bahar dönemi dönem sonu sınavı (final) yapılacak. Bu sınavların tarihleri ise şu şekilde;

AÖF bahar dönemi ara sınavı: 14-15 Nisan 2018

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı: 02-03 Haziran 2018

AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sınavlarınd sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER