AÖF kayıt yenileme için bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler, 25 Ocak'ta açıklanan güz dönemi AÖF final sonuçlarının ardından bahar dönemi için kayıtlarını yapabilmek için 'AÖF kayıt yenileme 2018 ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Bizde sizler için AÖF kayıt yenileme ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme ile ilgili tüm detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME 2018 NE ZAMAN? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM
Üniversite eğitimini açıköğretimde sürdüren milyonlarca öğrenci için AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi yaklaşıyor. 25 Ocak'ta açıklanan AÖF final sonuçlarını öğrenen öğrencilerin son zamanlarda 'AÖF kayıt yenileme tarihi' sorguları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12-23 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak açıklandı.
2. DÖNEM AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirilecek AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ardından vize ve final sınavları yapılacak. Kayıt yenileme tarihini öğrenen öğrenciler bir yandan da 2. dönem sınav tarihlerini sorguluyor. 2. dönem AÖF vize sınavı 14-15 Nisan 2018, AÖF final sınavı 02-03 Haziran 2018, AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.
AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.
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