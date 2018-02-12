Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, final sınavının ardından kayıt yenileme işlemleri için bir süredir bekliyordu. AÖF kayıt yenileme işlemleri ile kayıtlarını yenileyecek olan öğrenciler, bir yandan kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırırken, bir yandan da AÖF kayıt yenileme ücretini de araştırıyor. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi için ilk olarak ders seçimi yapmak gerekmektedir. Yeni sisteme göre kayıt yenileme işleminde ilk olarak ders seçimi yapılmalı ve ardından AÖF kayıt ücreti ödenmelidir.

AÖF kayıt ücretinin ödenmesinin ardından da AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden kayıt işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilmelidir. Son aşamada ise AÖF bürosu üzerinden ders kitapları alınmalıdır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme işlemini ücretini araştıran öğrenciler, kayıt öncesinde internet üzerinde "AÖF kayıt yenileme ücreti" aramasını yapıyor.

AÖF kayıt yenileme ücretinde bu dönem bir değişiklik olması beklenmiyor. Son kayıt yenileme ücretleri şu şekildeydi;

İşletme Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri

1 - İşletme Lisans Programı – 205 TL

2 - Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı – 205 TL

İktisat Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri

1 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. – 205 TL

2 - İktisat Lisans Programı – 205 TL

3 - Kamu Yönetimi Lisans Programı – 205 TL

4 - Maliye Lisans Programı – 205 TL

5 - Uluslararası İlişkiler Lisans Programı – 205 TL

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri

1 - Felsefe Lisans Programı– 205 TL

2 - Sosyoloji Lisans Programı – 205 TL

3 - Tarih Lisans Programı – 205 TL

4 - Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı – 205 TL

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Harç Ücretleri

1 - Adalet Önlisans Programı – 205 TL

2 - Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı – 205 TL

3 - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı - 225 TL

4 - Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı – 205 TL

5 - Dış Ticaret Önlisans Programı – 205 TL

6 - Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağ. Önlisans Programı – 365 TL

7 - Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL

8 - Ev İdaresi Önlisans Programı – 205 TL

9 - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı – 205 TL

10 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı – 205 TL

11 - İlahiyat Önlisans Programı – 205 TL

12 - İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı – 205

13 - İşletme Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL

14 - Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı – 205 TL

15 - Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı - 225 TL

16 - Lojistik Önlisans Programı – 205 TL

17 - Marka İletişimi Önlisans Programı – 205 TL

18 - Medya ve İletişim Önlisans Programı – 205 TL

19 - Menkul Kıymetler ve Sermaye Piy. Önlisans Programı – 205 TL

20 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı – 205 TL

21 - Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı – 205 TL

22 - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL

23 - Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı – 205 TL

24 - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı – 205 TL

25 - Sosyal Bilimler Önlisans Programı – 205 TL

26 - Sosyal Hizmetler Önlisans Programı - 225 TL

27 - Spor Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL

28 - Tarım Önlisans Programı – 205 TL

29 - Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı - 225 TL

30 - Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı - 225 TL

31 - Yerel Yönetimler Önlisans Programı – 205 TL

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