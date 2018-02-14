AÖF kayıt yenileme işlemlerini henüz yapmamış olan öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemini nasıl yapacağını araştırıyor. Yapılan final sınavı sonrasında kayıt yenilemeye ihtiyacı olan öğrenciler, internet üzerinde "AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?" ve "AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son güne ne zaman? İşte detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemi için bu yıl yeni bir sistem kullanılıyor. Bu sistemle birlikte öğrenciler ilk olarak ders seçimi yapacak ve ardından ödemesini tamamlayacak. Ders seçimi yapmayan öğrenciler, ödemelerini gerçekleştiremeyecek ve kayıt yapamayacak. Bu nedenle ilk olarak ders seçimi yapılmalı.
İkinci aşamada da ödemesini yapan öğrenciler, son olarak örğenci otomasyonu üzerinden kayıt durumun kontrol edecek. Kaydı yenilenmeyen öğrencilerin, AÖF bürolarıyla ve destek sistemiyle irtibata geçmesi gerekmektedir.
AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemini henüz yapmayan öğrenciler, aynı zamanda kayıt yenilemenin son bulacağı tarihi de araştırıyor. Konuyla ilgili bilgi ise, Anadolu Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu takvimde yer alıyor.
Anadolu Üniversitesi takvimine göre, 12 Şubat 2018'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri, 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecek ve kayıt yenileme işlemleri kapanacak. Öte yandan mazeretli kayıt yenileme tarihi de yine 23 Şubat 2018 olarak duyuruldu.
|AÖF SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|25 - 26 Kasım 2017
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Ocak 2018
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Nisan 2018
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|02 - 03 Haziran 2018
|2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|21 Temmuz 2018
AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?
AÖF kaydını yenileyecek olan öğrenciler, AÖF kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek için, internet üzerinde "AÖF kayıt yenileme ücreti" aramasını yapıyor.
AÖF kayıt yenileme ücretinde bu dönem bir değişiklik olması beklenmiyor. Son kayıt yenileme ücretleri şu şekildeydi;
İşletme Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri
1 - İşletme Lisans Programı – 205 TL
2 - Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı – 205 TL
İktisat Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri
1 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. – 205 TL
2 - İktisat Lisans Programı – 205 TL
3 - Kamu Yönetimi Lisans Programı – 205 TL
4 - Maliye Lisans Programı – 205 TL
5 - Uluslararası İlişkiler Lisans Programı – 205 TL
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri
1 - Felsefe Lisans Programı– 205 TL
2 - Sosyoloji Lisans Programı – 205 TL
3 - Tarih Lisans Programı – 205 TL
4 - Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı – 205 TL
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Harç Ücretleri
1 - Adalet Önlisans Programı – 205 TL
2 - Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı – 205 TL
3 - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı - 225 TL
4 - Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı – 205 TL
5 - Dış Ticaret Önlisans Programı – 205 TL
6 - Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağ. Önlisans Programı – 365 TL
7 - Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL
8 - Ev İdaresi Önlisans Programı – 205 TL
9 - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı – 205 TL
10 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı – 205 TL
11 - İlahiyat Önlisans Programı – 205 TL
12 - İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı – 205
13 - İşletme Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL
14 - Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı – 205 TL
15 - Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı - 225 TL
16 - Lojistik Önlisans Programı – 205 TL
17 - Marka İletişimi Önlisans Programı – 205 TL
18 - Medya ve İletişim Önlisans Programı – 205 TL
19 - Menkul Kıymetler ve Sermaye Piy. Önlisans Programı – 205 TL
20 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı – 205 TL
21 - Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı – 205 TL
22 - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL
23 - Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı – 205 TL
24 - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı – 205 TL
25 - Sosyal Bilimler Önlisans Programı – 205 TL
26 - Sosyal Hizmetler Önlisans Programı - 225 TL
27 - Spor Yönetimi Önlisans Programı – 205 TL
28 - Tarım Önlisans Programı – 205 TL
29 - Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı - 225 TL
30 - Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı - 225 TL
31 - Yerel Yönetimler Önlisans Programı – 205 TL
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