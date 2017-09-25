Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, büyük merakla kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. İnternet üzerinde " AÖF kayıt yenileme ne zaman?" diye araştıran öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, internet sitesi üzerinden bir kayıt takvimi yayınladı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (2017)

Açıköğretim, İktisat veya İşletme Fakültelerinde kayıtlı olan ve öğrenim gören binlerce öğrenci, Güz Dönemi'ndeki kayıt işlemlerini tamamlamak için kayıt yenileme tarihini bekliyor.

Ders-ekle sil işlemlerini yapmak için kayıt yenileme tarihleri bekleyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, internet sitesinden kayıt takvimini yayınladı ve akıldaki soru işaretlerini giderdi.

Anadolu Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu kayıt yenileme tarihlerine göre, AÖF Kayıt Yenileme işlemleri 26 Eylül 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Öğrenciler, yarından itibaren kayıt yenileme işlemlerini yapacak ve Güz Dönemi için ders ekle-sil işlemlerini tamamlayacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde saat 17:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemini yapmak isteyen öğrencilerin ilk olarak AÖF'ün internet sitesindeki Ders Ekle / Sil Otomasyonu'na girmesi gerekmektedir. Giriş yapmak için E-Posta Adresi (veya TC Kimlik Numarası) ve Şifre girmek yeterlidir.

Oturum açtıktan sonra gelen ekran üzerinden öğrenciler Güz Dönemi için ders ekle-sil işlemlerini yapabilirler. Ardından da işlemi onaylayarak kayıt yenileme işlemini tamamlayacaklar.

Not: Ders seçim işleminden sonra yazıcıdan döküm almayı unutmayınız.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yenileme işlemlerinin ardından seçilen derslere göre kayıt yenileme ücreti ödenmektedir. Kayıt yenileme ücreti, seçilen derslere ve bölüme göre değişiklik göstermektedir. Kayıt ücretleri 275 TL - 550 TL arasında değişmektedir.

Kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenmektedir. Öğrenciler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden, internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan AÖF kayıt yenileme ücretini ödeyebilir.

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