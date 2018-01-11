Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde ( AÖF) eğitim gören milyonlarca öğrenci 13-14 Ocak'ta güz dönem final sınavına katılacak. Ders notlarını yükseltebilmek için çalışan öğrenciler 2. dönem kaıyt yenileme tarihini araştırmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi 2. dönem kayıt yenileme tarihi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME

Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2. dönem sınavlarının tarihine de sorgulamaya başladı. AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI BU HAFTASONU YAPILACAK

Binlerce öğrenci 13-14 Ocak'ta 2017-2018 eğitim dönemi AÖF final sınavına girecek. AÖF final sınavına katılacak öğrenciler aşağıdaki linke tıklayarak AÖF sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi g eçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu ama çla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksi k olsa öğrenci sınava alınmaz.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler , ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınav ların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik nu maraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilirler.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

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