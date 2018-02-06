AÖF kayıt yenileme ekranı için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bahar dönemi kayıt yenileme tarihini merakla bekleyen öğrenciler, internet üzerinde "AÖF kayıt yenileme ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihi belli mi? İşte detaylar.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (BAHAR DÖNEMİ)

AÖF kayıt yenileme tarihi için öğrencilerin araştırması sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan AÖF final sınavı sonuçları sonrasında kayıt yenileme işlemi için öğrencilerin bekleyişi başladı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre 23 Şubat 2018 tarihinde kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Kayıt yenileme işlemi, 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. AÖF mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak açıklandı.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı: 14-15 Nisan 2018

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı: 02-03 Haziran 2018

AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

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