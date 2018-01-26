Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ( AÖF) final sınavı sonuçları 25 Ocak'ta açıklandı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilmek için vermesi gereken dersleri olan öğrencilerin 'AÖF kayıt yenileme ne zaman' sorguları hızlandı. Peki, 2018 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte 2018 Açıköğretim kayıt yenileme tarihi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (2018 AÇIKÖĞRETİM)

Anadolu Üniverstesi Açıköğretim Fakültesi 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için sayılı günler kaldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim öğrencilerinin son zamanlarda en çok araştırdığı konulardan biri de AÖF kayıt yenileme tarihi. Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 AÖF kayıt yenileme 12 Şubat-23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF güz dönemi kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler 2. dönem sınavlarına katılacak. Kayıt yenileme tarihlerini öğrenen öğrenciler sınavların yapılacağı tarihi de araştırmaya başladı. 2. dönem AÖF vize sınavı 14-15 Nisan 2018, AÖF final sınavı 02-03 Haziran 2018, AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

2017-2017 güz dönemi final sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar 25 Ocak'ta açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını, Anadolu üniversitesi'nin 'Öğrenci Girişi' sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖF FİNAL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖF final sınavına itiraz 3 iş günü içerisinde yapılacak. Son gün saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

aöf

Açıköğretim

AÖF kayıt yenileme 2018

açıköğretim kayıt yenileme 2018

Anadolu üniversitesi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER