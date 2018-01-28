Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) öğrencileri 13 - 14 Ocak'ta yapılan güz dönemi final sınav sonuçlarının 25 Ocak'ta açıklanmasının ardından, internette bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki 2018 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte AÖf akademik takvimi...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (2017 - 2018 AÇIKÖĞRETİM)
Anadolu Üniverstesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim öğrencilerinin son zamanlarda en çok araştırdığı konulardan biri de AÖF kayıt yenileme tarihi. Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 AÖF kayıt yenileme 12 Şubat-23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.
AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN
AÖF güz dönemi kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler 2. dönem sınavlarına katılacak. Kayıt yenileme tarihlerini öğrenen öğrenciler sınavların yapılacağı tarihi de araştırmaya başladı. 2. dönem AÖF vize sınavı 14-15 Nisan 2018, AÖF final sınavı 02-03 Haziran 2018, AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|12 Şubat 2018 Pazartesi
23 Şubat 2018 Cuma
|23 Şubat 2018 Cuma
|10 Gün
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|25 - 26 Kasım 2017
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Ocak 2018
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Nisan 2018
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|02 - 03 Haziran 2018
|2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|21 Temmuz 2018
|SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Son Tercih Tarihi
|Açıklama
|Güz Dönemi Ara
|13 Ekim 2017
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Güz Dönemi Dönem Sonu
|29 Kasım 2017
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Ara
|27 Şubat 2018
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Dönem Sonu
|16 Nisan 2018
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
2017-2017 güz dönemi final sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar 25 Ocak'ta açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını, Anadolu üniversitesi'nin 'Öğrenci Girişi' sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖF FİNAL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖF final sınavına itiraz 3 iş günü içerisinde yapılacak. Son gün saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.
AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.
AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.
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