Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) öğrencileri 13-14 Ocak'ta 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavına katılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin nasıl çıktı alınacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi ile sınav giriş yerleri...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat, İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler için güz dönemi final sınavı 13-14 Ocak'ta yapılacak. Sınava katılabilmek için adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. AÖF sınav giriş belgesi, AÖF'ün https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile girilerek görüntülenebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" kategorisinin altında yer alan "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Gelen pencerede "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle"ye tıklayın. Sınava gireceğiniz yeri gösteren sınav giriş belgesi ekrana gelecektir.

AÖF'TEN SINAV ÖNCESİ ÖNEMLİ UYARI

AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden sınav öncesi yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Öğrenci Arkadaşlar,

Sorunsuz bir sınav geçirmeniz için sizlere önemli birkaç hatırlatmamız olacak. Lütfen aşağıda yer alan kuralları dikkate alınız.

Sınavda başarılar dileriz.

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir."

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