AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşan Güz Dönemi vize sınavları için bir süredir sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyordu. Bekleyiş sona erdi ve AÖF sınav giriş yerlerini gösteren AÖF sınav giriş belgesi, öğrencilerin erişimine açıldı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşmakta olan ve heyecanla beklenen vize sınavları öncesinde sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyordu. Açıklanan sınav giriş belgesiyle birlikte öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi almak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci portalına giriş yapacak ve bu ekran üzerinden katıalcakları vize sınavları için sınav giriş belgesini alabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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AÖF Sınav Giriş Belgesi

AÖF sınav giriş yerleri