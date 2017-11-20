AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı

Açıköğretim Fakültesi ( AÖF)'nde eğitim gören öğrencilerin yakından takip ettiği AÖF sınav giriş yerleri için beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Yaklaşan Güz Dönemi vize sınavları öncesinde AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekleyen öğrenciler için sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ - AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA

Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin heyecanla beklediği Güz Dönemi vize sınavları öncesinde sınav giriş belgesi büyük heyecanla bekleniyordu. Sınav giriş yerleri için bekleyişte olan öğrenciler için geçtiğimiz gün AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı.

Öğrenciler, vize sınavlarında sınava girecekleri yeri görmek için AÖF sınav yerleri sorgulama işlemini, öğrenci girişi yaparak otomasyon üzerinden yapabilecek ve AÖF sınav giriş belgesini alabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav giriş belgesi almak isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sistemine T.C. Kimlik Numarası/E-posta adresi ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yayınlanan sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri yer, saat, tarih ve sınav olacağı sınıfa dair detaylar yer almaktadır. Sınav giriş belgesi olmadan sınava giden adaylar sınava katılamaz.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde üniversite öğrenimi gören öğrenciler, bir yandan da yaklaşan vize sınavları öncesinde sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Sınavları kaçırmak istemeyen öğrenciler, internet üzerinde "AÖF vize sınavları ne zaman?" aramasını yapıyor.

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınavları 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Dönem sonu yapılacak olan sınavların tarihi ise 13-14 Ocak 2018 olarak duyurulmuştu.

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AÖF Sınav Giriş Belgesi

AÖF sınav yerleri

AÖF sınav giriş yerleri

AÖF sınav tarihleri