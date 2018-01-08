AÖF sınav giriş belgesi için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi bu akşam sona erecek. Öğrenciler, Açık Öğretim Fakültesi öğrenci giriş ekranını üzerinden sınava girecekleri merkezi gösteren AÖF sınav giriş belgesini alabilecekler. İşte AÖF sınav giriş yerleri öğrenme ekranı ve detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi, önümüzdeki günlerde yapılacak olan AÖF Güz Dönemi Final Sınavları öncesinde sınav giriş yerleri için bekliyordu. Sınava girecekleri merkez bilgisini öğrenmek isteyen öğrenciler, bu akşam yayınlanması beklenen AÖF sınav giriş belgesine erişebilecek.

AÖF sınav giriş belgesi henüz Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanmadı ancak sınav giriş yerleri açıklandığı an bu haber üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

13-14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak öğrencilerin sınav giriş belgesine ihtiyaçları bulunmaktadır. AÖF sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılım sağlayamaz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ BU EKRANDA AÇIKLANACAK

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi g eçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu ama çla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksi k olsa öğrenci sınava alınmaz.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler , ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınav ların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik nu maraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilirler.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

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