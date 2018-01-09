AÖF sınav giriş belgesi için bekleyişte olan öğrenciler, yapılacak final sınavları öncesinde sınav giriş yerlerini öğrenmek için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek haberi bekliyordu. Bekleyiş sona erdi ve AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini edinebiliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte AÖF sınav yerleri ve detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Yapılacak final sınavlarına katılacak olan öğrenciler, zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalayacak.

Sınavlar öncesinde sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir süredir merakla sınav giriş belgesini bekliyordu. Öğrencilerin bekleyişi bugün sona erdi ve AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı.

AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adayların sınav giriş belgesini görüntüleyebilmesi için AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresine giriş yapması gerekiyor. Daha sonra açıklan pencerede "Sınav İşlemleri" kategorisinin içerisinde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın ve gelen ekranda "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle" butonuna tıklayın.

AÖF'TEN SINAV ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI

AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden sınav öncesi yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Öğrenci Arkadaşlar,

Sorunsuz bir sınav geçirmeniz için sizlere önemli birkaç hatırlatmamız olacak. Lütfen aşağıda yer alan kuralları dikkate alınız.

Sınavda başarılar dileriz.

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir."

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AÖF Sınav Giriş Belgesi

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