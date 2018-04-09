Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF)'nde eğitim gören binlerce öğrencinin beklediği AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Bahar Dönemi vize sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınava girecekleri merkezi gösteren sınav giriş belgelerini an itibarıyla edinebiliyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte AÖF giriş ekranı ve detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı ve AÖF öğrenci otomasyonundan sınav giriş belgelerinin alınabileceği belirtildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin, https://aof.anadolu.edu.tr/ adresine giriş yapması ve bu bölümde yer alan Öğrenci Otomasyonu'na giriş yapması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra AÖF sınav giriş belgesi çıkartılabilir.

— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) April 9, 2018

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları, 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve vize dönemi sona erecek.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi'nden AÖF final sınav tarihlerine ilişkin yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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