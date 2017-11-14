AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav yerleri belli mi?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yapılacak olan Güz Dönemi vize sınavlarının öncesinde AÖF sınav giriş belgesi büyük merakla bekleniyor. İnternet üzerinde de "AÖF sınav giriş belgesi" ve "AÖF sınav yerleri" aramasını yapan öğrenciler, merakla bekleyişini sürdürüyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zamna yayınlanacak? Tarih belli oldu mu?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınavları öncesinde öğrenciler merakla sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını ve sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İnternet üzerinde de sık sık "AÖF sınav giriş belgesi" ve "AÖF sınav yerleri" aramasını yapan öğrenciler, sınav öncesinde belgelerini almak için bekleyişini sürdürüyor.

AÖF sınav yerleri henüz yayınlanmadı ancak sınav giriş belgelerinin sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor. Bilindiği üzere AÖF Güz Dönemi vize sınavı 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak ve sınav giriş belgesinin de 20 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeye çalışın.

Sınav başlamadan 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır olun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, nedeni ne olursa olsun, hiçbir öğrencinin sınava alınmayacağını unutmayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden hazırlayın.

Sınava gelirken bu nesneleri yanınızda bulundurmayın: Kağıt, defter, not defteri, kitap, pergel, açı ölçer, cetvel türü araçlar, cep telefonu, bilgisayar, tablet, kamera ve telsiz gibi cihazlar; ruhsatlı veya resmi silahlar…

Kıtalarından izinli er ve erbaşlar dışında, resmi kıyafetle sınava girilmez.

Yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi getirin.

Cevap kağıdı üzerine test grubunuzu kodlamayı unutmayın.

Test grubunuzu kodlamaz ya da birden fazla kodlama yaparsanız, sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak kullanacağınız makinede “A,B,C” gibi alfabetik tuş takımı ile yapılacak olan çalışmasına uygun sağlayacak makineler getirmek yasaktır.

T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı bilgilerini kontrol ettikten sonra ilgili alanları doldurarak imzalayın.

Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kağıdını isteyin. Başka öğrenciye ait cevap kağıdı kullanırsanız, oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Sınav değerlendirilirken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bilmediğiniz soruya cevap vermemeniz sınav puanı açısından iyi olacaktır. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız, kalalar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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AÖF Sınav Giriş Belgesi

AÖF sınav giriş yerleri