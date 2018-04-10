AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve yapılacak olan Bahar Dönemi vize sınavlarına katılacağı AÖF'te sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, AÖF'ün internet sitesinden öğrenci otomasyonuna giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinebilecekler. İşte tüm detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 - 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Bahar Dönemi Vize Sınavları öncesinde öğrencilerin sınav yerlerini gösteren ve sınava girmeleri için gereken sınav giriş belgesi, erişime açıldı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden öğrenci otomasyonuna giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olaram açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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