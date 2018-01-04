AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarına girecek olan öğrenciler internette " AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?" aramasını yapıyor. Öğrenciler daha önce 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde vize sınavlarına girmişlerdi. Ancak henüz sınav giriş yerleri açıklanmadı. AÖF 2017 - 2018 akademik takvimindeki final sınavlarıyla ilgili detaylar şöyle:
AÖF SINA GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF internet sitesinde kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacak öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Öğrencilerine sınav yerleri 29 Kasın 2017'ye kadar site üzerinden tercih ettikleri sınav merkezlerine göre belirlenecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniveristesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2017 - 2018 akademik takvimine göre, güz dönem sonu yani final sınavları 13 - 14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
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