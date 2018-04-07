AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavına 14-15 Nisan'da girecekler. AÖF vize sınavı için hazırlıkta olan öğrenciler, bir yandan da sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav giriş yerlerini açıkladı mı? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Binlerce öğrenci AÖF sınav giriş yerlerini merak ediyor. 14-15 Nisan'da yapılacak olan bahar dönemi AÖF ara sınavı öncesi sınava hazırlık içinde olan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek istiyor. AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF vize sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra, adayların sınav giriş yerlerini öğrenebilmeleri için AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresine giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra açıklan pencerede "Sınav İşlemleri" kategorisinin içerisinde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıkladıktan sonra sınav giriş yerleri öğrenilebilecek.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olaram açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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