AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşan Güz Dönemivize sınavları öncesinde sınava girecekleri yeri öğrenmek için sınav giriş belgesini bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. İnternet üzerinde de "AÖF sınav giriş belgesi" ve "AÖF sınav giriş yerleri" aramalarını yapan öğrenciler, belgelerini nasıl alacağını araştırıyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler, Güz Dönemi vize sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş yerlerini öğrenmek için sınav giriş belgelerini bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte öğrenciler öğrenci sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖF sınav yerleri, yayınlanan sınav giriş belgesinde yer alacak ve öğrenciler, belgelerinde yer alan kurumda vize sınavlarına girecekler.

Sınav giriş belgesi almak isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sistemine T.C. Kimlik Numarası/E-posta adresi ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yayınlanan sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri yer, saat, tarih ve sınav olacağı sınıfa dair detaylar yer almaktadır. Sınav giriş belgesi olmadan sınava giden adaylar sınava katılamaz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ (2017-2018)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde üniversite öğrenimi gören öğrenciler, bir yandan da yaklaşan vize sınavları öncesinde sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Sınavları kaçırmak istemeyen öğrenciler, internet üzerinde "AÖF vize sınavları ne zaman?" aramasını yapıyor.

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınavları 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Dönem sonu yapılacak olan sınavların tarihi ise 13-14 Ocak 2018 olarak duyurulmuştu.

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