13-14 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) 1. dönem final sınavları sonra sonuçlar merak ediliyor. AÖF Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da gerçekleştirildi.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sonuçlar bugün açıklanır mı? sorusunu merak eden öğrenciler için kesin bir bilgi veremiyoruz. Tahminen haftaya açıklanması bekleniyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilecek. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Mazeret Sınavı

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

SINAVLARLA İLGİLİ DETAYLAR

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

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