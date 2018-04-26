Anadolu Üniversitesi tarafından 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler sonuçlarını görüntülemek için sisteme akın etmeye başladı. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçlarını açıkladı. Buna göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları erişime açıldı.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilirler. Ayrıca https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

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