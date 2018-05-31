Binlerce öğrenci Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını bekliyorlar. AÖF sınav sonuçlarından önce soru ve cevapları yayınlanmaktadır. AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler.
Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.
Eğer fakültede bu sistemle öğrenim gören Batı Avrupa Programı öğrencisi iseniz, "Öğrenci Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi örgün program öğrencileri de portalda "Öğrenci Numarası" ile oturum açabileceklerdir.
Yabancı uyruklu örgün program öğrencileri portalda "9..." ile başlayan "Öğrenci Numarası" ile oturum açabileceklerdir.
Eğer öğrencimiz değilseniz, yukarıdaki kutucuğa "konuk" yazarak e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz. Ancak bu durumda, çoğu hizmetimizden sınırlı olarak yararlanabilirsiniz.
Öğretim Üyeleri, kendilerine bildirilen kullanıcı adı ve şifreleri ile sistemde oturum açabilirler.
Internet Explorer'da güvenlik ve gizlilik ayarları varsayılan düzeyden daha yukarda olmamalıdır.
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
LİSE MEZUNLARI AÖF'E NASIL KAYIT OLUR?
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre;
Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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