Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde katıldığı güz dönemi ara sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan öğrencilerin büyük bir heyecanla sonuçların açıklancağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları nereden açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

Eğitimine AÖF üzerinden devam eden öğrencilerin 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde girdiği güz dönemi ara sınavının sonuçları bekleniyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçları heyecanla beklerken 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgularını hızlandırdı. Fakat AÖF'ün resmi internet sitesinde sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınav sonuçlarının genel olarak 15 gün içerisinde açıklanmasından dolayı bu sınavın sonuçlarının da 5-10 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

AÖF sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesi olan https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim üzerinden öğrenebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ NEDİR?

Anadolu Üniversitesi 19 lisans, 39 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan , Arnavutluk, Bosna-Hersek, Batı Trakya, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan ile çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına Açık öğretim Sistemi ile öğretim hizmeti götürmektedir.

Türk yükseköğretim sisteminde 35. yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Sistemi, yaklaşık 3 milyon öğrencisi ve 2 milyon 650 bin mezununa açık ve uzaktan öğretim yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşmakta olup eğitim-öğretim kredili sisteme dayalı olarak yürütülmektedir.

Kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihle rde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin 45 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zoru nlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim - öğretim sistemidir.

Kredili sistemde, önlisans programlarında güz dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, bahar dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans programlarında güz dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, bahar dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır. Kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi d erslerini bahar döneminde almak zorundadırlar.

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AÖF Sınav Sonuçları

AÖF vize sınavı