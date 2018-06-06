AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları, Mayıs ayının son haftasonunda 26 - 27 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından, geçen hafta sınav soru ve cevapları da AÖF tarafından yayınlandı. Şimdi öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF telafi sınavı var mı? AÖF sınavlarında puanlama sistemi nasıl? tüm soruların cevabı haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından 26-27 Mayıs'da uygulanan AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçlar sınavdan sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre 2018 AÖF bahar dönemi ara sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Yapılan açıklamada "Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir."denildi.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018-2018 AÖF üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

AÖF NEDİR?

Açık Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

Öğrenci Merkezlidir.

Fırsat eşitliği sunar.

Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.

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