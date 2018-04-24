Eğitimini açıköğretimde sürdüren öğrenciler 14-15 Nisan'da sınava katıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) tarafından gerçekleştirilen bahar dönemi vize sınavı sonuçlarına göre not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2018-2018 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

2017-2018 AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan'da yapıldı. Sınava katılan öğrenciler merakla sonuçları beklerken, AÖF'ün internet sitesinde sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Fakat daha önceki sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçlar sınavdan sonra 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre 14-15 Nisan'da yapılan AÖF sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olarak açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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