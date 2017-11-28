AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, 25-26 Kasım tarihlerinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından sonuçları beklemeye başladı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından öğrenciler sonuçlar için bekleyişe geçti. Sınavdan aldığı sonucu öğrenmek için büyük merakla sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler, internette "AÖF sınav sonuçları tarihi" ve "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor.

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı ancak tahminlere göre 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

25-26 Kasım tarihlerinde yapılan vize sınavlarının ardından sonuçlar için beklemeye başlayan AÖF öğrencileri, bir yandan da sınavda yaptığı işaretlemelerin doğruluğunu kontrol etmek için AÖF soru ve cevaplarını beklemeye başladı.

AÖF soru ve cevapları henüz erişime açılmadı. Öğrenciler, AÖF soru ve cevapları yayınlandığında öğrenci sistemine giriş yaparak soru ve cevapları görüntüleyebilecek. Böylece sınavda yapılan işaretlemelerin doğruluğu görüntüleyebilecek.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

2017 - 2018 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Final Sınavı: 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar Dönemi Vize Sınavı: 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar Dönemi Final Sınavı: 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

AÖF Sınav Sonuçları

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