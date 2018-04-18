Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF) öğrencileri, geçtiğimiz hafta sonu yapılan AÖF Bahar Dönemi vize sınavları sonrasında sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınavdan aldığı puanı öğrenebilecek. Öte yandan AÖF sınav soruları da yayınlandı! Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları, 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde yapıldı ve binlerce öğrenci sınavlara katılım sağladı. Sınavların ardından öğrenciler sınavdan aldığı puanı öğrenmek için sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye koyuldu.

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların 10 gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler öğrenci otomasyonuna bilgileriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

AÖF SORULARI YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AÖF sorularının yayınlandığını duyurdu. Öğrenciler, e-Kampüs'e giriş yaparak AÖF sorularını görüntüleyebilecekler.

— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) April 16, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER