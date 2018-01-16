AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13-14 Ocak'ta sınava katılan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları için net tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen AÖF sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF FİNAL SONUÇLARI
AÖF güz dönemi final sınavı 13-14 Ocak'ta yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler sonuçlar için bekleyişini sürdürmeye başladı. Gün geçtikçe merakı iyice artan öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanack' sorgularını hızlandırdı. Fakat, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dair net bir tarih belirlenmedi. AÖF sınav sonuçları, sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanmaktadır.
AÖF final sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içeriğinden görüntüleyebilirsiniz.
AÖF 2. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ) KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemini tamamlayan öğrenciler, sınav sonuçlarını beklerken diğer yandan da bahar dönemi kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Anadolu Üniversitei 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 23 Şubat Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat 2018 olarak açıklandı.
AÖF 2. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ) SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Eğitimini açıköğretim de sürdüren öğrenciler sınavlar için çalışmalarına devam ediyor. Güz dönemi sınavlarına katılan öğrenciler, bahar dönemi yapılacak vize ve final sınavlarının tarihlerini sorguluyor. AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.
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